Alejandro Dominguez: «Os detalhes não caem para um dos lados por sorte»

O treinador de hóquei em patins do Benfica, Alejandro Dominguez, comentou este sábado a vitória da sua equipa frente ao FC Porto, por 7-3, no jogo de arranque do campeonato.





"O segredo desta vitória foi trabalhar como uma equipa sólida, sem fissuras, estáveis, perante um adversário que sabíamos que tinha grande poder no ataque, quer individual, quer coletivamente. Outro ponto chave foi poder estudar bem o FC Porto, pois vimos os encontros que fizeram e pudemos analisá-los bem", afirmou.

"É um clássico, um jogo importante pelo significado que tem, porque são dois candidatos a ganhar, mas é apenas o primeiro jogo. Não quero desvalorizar este resultado, é importante ter ganho este jogo em casa, mas é apenas o primeiro passo que tínhamos de dar para conquistar algo", disse.

"Os clássicos com equipas equivalentes decidem-se sempre nos detalhes. Mas os detalhes não caem para um dos lados por sorte. Resultam de nos anteciparmos, estarmos bem preparados e isso deve ser valorizado, pois a equipa estava muito bem preparada, com confiança", referiu Alejandro Dominguez deixando ainda uma palavra sobre o jogo ser à porta fechada, sem a presença de público.



"Tenho pena de não ver os nossos adeptos num jogo que tem sempre um grande ambiente. Lamento, mas tenho esperança que a situação se resolva rapidamente, sobretudo pelo impacto a nível social, e que depois possamos voltar a viver a nossa paixão".