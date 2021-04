Alejandro Domínguez: «Sinto que somos candidatos a vencer a Liga Europeia»

O Benfica goleou este domingo o Barcelona, por 6-2, na última jornada do grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins, juntando-se assim aos já qualificados Sporting, UD Oliveirense e FC Porto na final four da prova.





No final da partida de hoje, Alejandro Domínguez revelou os principais fatores que levaram a equipa encarnada a alcançar o triunfo, afirmando que a sua equipa é candidata a vencer a competição."A chave do jogo de hoje era o controlo da intensidade no início, o Barcelona é uma equipa que imprime muita pressão tanto a nível defensivo como no ataque, com um poder ofensivo muito grande. O início do jogo era vital, conseguimos não sacudir a pressão, mas conseguimos igualar a intensidade", começou por dizer o técnico das águias."Aos quatro ou cinco minutos, a equipa deu provas que íamos superar a intensidade deles, sobretudo na defesa. A partir daí, com o acerto e a eficácia, tanto nas transições ofensivas como no modelo defensivo, conseguimos desbloquear o jogo. O que fizemos hoje defensivamente contra este rival, que tem estas ferramentas, é um muito bom ponto de partida para começar a tentar crescer, que é o que os benfiquistas querem", acrecentou."Não vou ter falsa modéstia. Sinto que somos candidatos a vencer a Liga Europeia, mas há outras três equipas que sentem o mesmo e vai ser uma final four muito difícil", terminou.Valter Neves, capitão do Benfica, assume que o resultado acabou por ser "mais dilatado" do que aquele que a equipa estava à espera. "Foi um resultado mais dilatado do que estávamos à espera. Por aquilo que demonstrámos no jogo de sábado [com o Liceo da Corunha] pela intensidade que metemos, conseguimos imprimi-la hoje, tentando eliminar as mais valias do Barcelona e explorar as nossas oportunidades", apontou."Conseguimos ser eficazes e também com muita união soubemos sofrer e conseguir a vitória. A estratégia era ampla, não partia só da defesa, o jogo tinha muitas nuances. Uma equipa com a intensidade e individualidade do Barcelona temos que defender bem, mas também ter a bola, atacar e criar oportunidades também foi importante. Foi um misto de tudo, defender bem também foi determinante", concluiu.