Alejandro Domínguez: «Vamos encarar o jogo como uma final e o OC Barcelos também»

Sporting e OC Barcelos defrontam-se esta quinta-feira em Barcelos, naquela que será a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Inseridos no grupo D e separados por um ponto (Sporting com 10 e OC Barcelos com 9), o treinador leonino, Alejandro Domínguez, prevê dificuldades mas mantém a confiança.





"Vamos encarar o jogo como uma final e o OC Barcelos também. Eles têm a vantagem do fator casa, mas nós estamos bem preparados e já lá fizemos um bom jogo", referiu aos órgãos oficiais do Sporting.Alejandro Domínguez acredita que o Sporting dará a resposta certa. "Esta equipa está construída para ganhar e temos de fazê-lo em recintos hostis como o Pavilhão Municipal de Barcelos. Estes jogadores têm muita experiência, por isso não será um problema para nós", disse.''Acho que o nosso grupo que é o mais difícil. O jogo em casa com o Reus Deportiu (5-7) foi aquele que nos pôs nesta posição, mas pela frente temos um jogo decisivo e vamos a isso", finalizou.