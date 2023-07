Alex Bertolucci: «Queremos dificultar ao máximo o jogo de Portugal»

A Itália é um dos crónicos candidatos à vitória no Europeu. A procura do título que escapa desde 2014, a Azzurra chega a Sant Sadurní d'Anoia sem Federico Ambrosio (Forte dei Marmi) e Alessandro Verona (Sporting) devido a lesão, mas com as ambições intactas. Alessandro Bertolucci, selecionador italiano, falou asobre o jogo de estreia da seleção italiana frente a Portugal."Vai ser um jogo muito difícil para nós. Portugal é uma grande equipa, com um grande treinador. Já os encontrámos na GoldenCat e sabemos que é uma equipa bem construída com jogadores de nível top. Temos a ambição de fazer um grande jogo e queremos dificultar ao máximo o jogo de Portugal", disse o italiano.Bertolucci, antigo campeão nacional pelo OC Barcelos, comandou na época passada o Trissino de João Pinto, naquela que foi a melhor temporada da história do clube com a conquista do Campeonato, Taça de Itália, Supertaça e Taça Intercontinental. Na próxima época vai treinador o Forte dei Marmi.A grande estrela de Itália chama-se Giulio Cocco. Depois de ter deixado o FC Porto em 2021 com a modesta marca de 15 golos em 42 jogos em 2020/21, o capitão de Itália partiu para uma época memorável no Trissino com 81 golos marcados em 50 partidas. É um dos nomes sonantes presentes no Campeonato da Europa.