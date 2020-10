Alverca só pensa na permanência

Depois da subida em 2018/2019 à 2ª divisão nacional onde permaneceu na época passada com um oitavo lugar, a equipa de hóquei em patins do Futebol Clube de Alverca inicia a temporada 2020/2021 com poucas alterações no plantel. O guarda-redes Miguel Fernandes, ex-Tigres de Almeirim, é o único reforço assegurado e regressa ao clube alverquense que já havia representado anteriormente.





Para Sérgio Martins, diretor das modalidades do Alverca, "o objetivo passa pela permanência na 2ª divisão". "Após a subida a época passada, conseguimos um oitavo lugar e assim a permanência. Esta temporada mantivemos praticamente a estrutura da época passada. Vai ser uma temporada difícil, frente a equipas de qualidade", considerou ao responsável dos ribatejanos.O campeonato do segundo escalão já começou no último fim-de-semana, sendo que o Alverca alcançou um empate (3-3) no terreno do Grândola.Ricardo Ferreira, Frederico Lourenço, Miguel Fernandes (ex-Tigres de Almeirim) e David Dinis.Tiago Carvalho, Fábio Bogalho, Bernardo Reis e André Costa.Gonçalo Potier, Diogo Santos, Luis Cebola e Pierre Cyffers.Vasco Costa, Renato Melicio e Bernardo Bettencourt.Pedro Nifo, coadjuvado por David Pinto.Sérgio Martins