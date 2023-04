"Ambição" é palavra de ordem no lançamento da 'final 8' da Liga dos Campeões

É já daqui a cerca de duas semanas que Benfica, FC Porto, Barça, OC Barcelos, Trissino, UD Oliveirense, Sporting e Valongo vão lutar pela possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões de hóquei em patins. A ‘final 8’ da competição terá lugar no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, tendo a conferência de imprensa de antevisão à prova decorrido na tarde desta terça-feira, no Centro de Mar-Navio Hospital Gil Eanes.

O primeiro jogo, agendado para as 18 horas de 4 de maio, colocará frente a frente Benfica e FC Porto, num cenário que deixa ambas as partes cautelosas… "Espera-se que seja um excelente jogo, que dignifique o hóquei em patins. São duas equipas que já se conhecem muito bem, já jogámos várias vezes uns contra os outros. Sabemos que teremos de ser muito competentes", referiu Valter Neves, team manager das águias, numa ideia partilhada pelo diretor dos dragões, João Baldaia: "É um jogo que nenhum de nós queria disputar no primeiro jogo. Vai ser um jogo entre duas grandes equipas, como são as outras seis. Cada um terá de dar o seu melhor para passa às meias-finais". De resto, os dois dirigentes foram perentórios em afirmar que o jogo entre os dois clubes na semana anterior à Liga dos Campeões será um bom tónico para a prova.

De Espanha viaja uma das duas equipas não portugueses em competição, no caso o Barça. O conjunto andaluz é o clube mais titulado da prova, mas a verdade é que já não levanta o troféu desde 2017/18. Um cenário que Gaby Cairo quer alterar em Viana do Castelo. "[Partimos para a prova com] Todas as ambições, vimos com muitas aspirações. Há seis equipas portuguesas, Portugal está num nível muito alto. No entanto, tentaremos ganhar a Taça depois de muitos anos sem o fazer", sublinhou, antes de José Campos, do OC Barcelos, dar voz à ambição dos minhotos: "Sabemos perfeitamente que o Barcelona não é um clube qualquer, é um clube de topo mundial. No entanto, habituámo-nos a jogar finais. Vamos encarar este jogo como outro jogo qualquer, queremos bater-nos seja com quem for para estarmos na final".

O Trissino, atual campeão em título, não se fizeram representar na conferência, mas Avelino Bastos, da UD Oliveirense, mostrou não ter receio dos italianos. "Chegar aqui já é um orgulho, é muito bom para nós. Vamos disputar partida a partida. Não estamos aqui para ver os outros, tudo iremos fazer para passar à fase seguinte", vincou.

Por fim, em novo duelo luso, Sporting e Valongo vincaram o desejo de chegarem o mais longe possível na competição. "Jogar numa competição regular e noutra a eliminar é muito diferente, há sempre espaços para surpresas. As ambições, como de todas as equipas, são de ganhar" disse Joaquim Paúls, do Sporting. "O que se passou no ano passado [chegada à final] e o que se vai passar este ano deu mais felicidade à equipa e à cidade e dá-nos ainda mais vontade de querer ganhar. Vimos com tudo o que podemos trazer. Sabemos que é o Sporting e respeitaremos, mas vamos lutar com tudo. O nosso objetivo é chegar à final, se não nem vínhamos", rematou António Costa, do Valongo.

Do ponto de vista organizativo, as expectativas são também bastante altas, tal como explicou Orlando Panza, chairman da World Skate Europe. "Este foi o processo mais alargado em termos de clubes em competição, aqui estão seguramente as melhores equipas da Europa neste momento. Esta competição tem de ser um marco para o futuro, não só a nível de qualidade competitiva, mas também a nível de organização para o futuro", sublinhou. Por seu lado, Ricardo Rego, vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo, deu ênfase à importância deste evento para o município: "O hóquei em patins é a modalidade rainha em Viana do Castelo em termos de desporto de elite. Este é um evento ao qual não podíamos dizer não, vai ser a mola impulsionadora para robustecer o hóquei em Viana do Castelo, os jovens terão a oportunidade de conviver com os seus ídolos".