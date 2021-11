Ângelo Girão após o França-Espanha: «Espero que todos se lembrem do dia de hoje»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ângelo Girão (@agirao_61)

O resultado entre França e Espanha na última jornada do Europeu de hóquei em patins (triunfo dos espanhóis por 3-1) tirou a Portugal as possibilidades de disputar a final da competição, num encontro que terminou com alguma polémica à mistura.Minutos após o final da partida, Ângelo Girão, guarda-redes da Seleção Nacional - que às 21:45 horas entra em campo diante da Andorra -, sublinhou o espírito de luta e sacrifício que os jogadores demonstraram em campo, deixando ainda um comentário ao duelo entre as seleções gaulesa e espanhola: "Espero que todos se lembrem do dia de hoje"."Muito orgulho em nós não fizemos de todo o melhor europeu mas deixamos tudo em pista pelo nosso país! Espero que todos se lembrem do dia de hoje, durante a época toda em todos os pavilhões nacionais!!!", escreveu na sua página oficial do Instagram.