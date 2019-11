Ângelo Girão arrasa Cabestany: «É ridículo o que está a fazer ao hóquei português!»

Depois da vitóriado Sporting diante do FC Porto, Ângelo Girão não poupou nas críticas a Guillem Cabestany. Na antevisão à partida, o treinador espanhol tinha dito que ia ser um "jogo difícil para o FC Porto e para a equipa de arbitragem". O internacional português não gostou da afirmação, nem que os dragões protestassem o jogo."O treinador do FC Porto sempre que perde clássicos, a culpa nunca é da equipa dele. Nunca dá mérito à equipa adversária. É ridículo o que está a fazer ao hóquei português! Pergunto se alguma vez perdeu bem em algum lado. Ele que pare para pensar e que pare de ser mau desportista. O ano passado quando perdemos o jogo do título no Dragão, perdemos da maneira que perdemos e não o ouvi a falar dos árbitros", começou por dizer.Ângelo Girão falou ainda num ambiente de desestabilização para com a equipa do Sporting. O guarda-redes defendeu-se das críticas que fazem à equipa, acusando os jogadores do Sporting de serem agressivos."O marketing que foi feito esta semana é deplorável e tem de acabar. Nós recorrentemente contra o FC Porto acabamos com mais faltas de jogo, o FC Porto tem mais boladas paradas e quem acaba sempre com stickadas na cabeça somos nós. [Dizem que] nós somos violentos, mas nenhum jogador deles acaba como alguns dos nossos já acabaram no Dragão", atirou Girão na conferência de imprensa."O marketing que andam aí a fazer para tentar desestabilizar o balneário do Sporting… não conseguem! A resposta foi dada dentro de rinque. Gostávamos que o Sporting nos protegesse mais enquanto jogadores e pessoas. A palhaçada tem de acabar de uma vez por outras. Espero que o 3-0 sirva para acabar com este circo e espero que se possa jogar hóquei em patins que é isso que gostava. Tivemos uma moldura humana excelente."