Ângelo Girão: «Fizemos um grande jogo e uma grande época»

Ângelo Girão foi um dos elementos em destaque na vitória do Sporting frente ao FC Porto, por 6-5, que resultou na conquista do título leonino. O guarda-redes destacou a coesão do grupo, que foi fundamental para vencer um adversário muito forte.





"Acho que não merecíamos aquele penálti e muitas coisas durante o jogo, mas fizemos um grande jogo e uma grande época", começou por dizer o guardião, à Sporting TV, sobre o penálti a favor do FC Porto a oito segundos do final, acrescentando: "Não somos os melhores do mundo agora por ganharmos, assim como não eramos os piores quando perdemos. Felizmente o nosso campeonato é o melhor do mundo neste momento, é extremamente competitivo e tem dos melhores executantes.""Infelizmente não vamos conseguir ganhar sempre, mas o que podem contar é na adversidade não virarmos a cara à luta. Isto é o desporto. Estou muito feliz por conseguirmos esta dobradinha [campeonato e Liga Europeia]. Infelizmente perdemos a Taça 1947 nos penaltis. Podem contar connosco para honrar a camisola, na vitória e derrota, não honramos só quando ganhamos. Contem connosco sempre", enalteceu, destacando a união entre os jogadores como uma das chaves do sucesso."As famílias têm altos e baixos, também discutem, e nós somos dessas famílias. Antes da Liga Europeia o treino nem acabou, porque deu chatice, mas uma família que quer ganhar é assim: luta, trabalha, discute e nós queremos muito. Na vitoria e na derrota estamos sempre juntos", observou, antes de fazer uma análise ao encontro."Nós tentamos bloquear o que é dito fora do balneário. Jogámos contra uma das melhores equipas do mundo, que tem um dos melhores treinadores do mundo. Obrigou-nos a ver muitas horas de hóquei e isso é bom para nós. A competitividade é assim. Vendeu-nos cara a derrota e nós com as nossas armas viemos cá para ganhar", finalizou o guarda-redes.