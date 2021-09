Ângelo Girão foi expulso e lança farpa a Nicolía: «Ao longo dos anos tem sido ele...»

O dérbi entre Sporting e Benfica (5-3) ficou marcado pela expulsão de Pedro Henriques e Ângelo Girão, após confusão que começou com a picardia entre Ferran Font e Carlos Nicolía. No final do jogo, o guarda-redes do Sporting explicou o lance e deixou uma farpa a Carlos Nicolía.





"Visto a frio agora não me orgulho. Mas é um jogo quente, vês um colega no chão e tentas socorrer. É um lance que podia ser melhor ajuizado. Temos de fazer um mea culpa", começou por dizer."Não sei quando tempo vão ser os jogos de castigo, mas a atitude de expulsar os dois guarda-redes foi exagerada visto que não foram eles os primeiros intervenientes do lance. Não quero entrar em pormenores, mas há imagens e dá para perceber onde começa a situação e onde é que ao longo destes anos começa sempre a situação".Questionado sobre se se referia a Nicolía, Girão respondeu: "Ao longo dos anos do Sporting-Benfica tem sido ele com vários jogadores do Sporting."Ângelo Girão explicou ainda que não tem qualquer problema com Pedro Henriques. Aliás, antes de ir falar aos jornalistas na zona mista, Girão deu um abraço ao guardião do Benfica."O lance é aparatoso, mas não há agressões, há empurrões. Mas onde começa o lance é tudo diferente. Não tenho problema nenhum com o Pedro Henriques", frisou.Recorde-se que o Sporting terminou a Elite Cup no 5º lugar, à frente do Benfica.