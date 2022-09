Ângelo Girão: «Parabéns ao Malián pela grande exibição»

Ângelo Girão deu os parabéns ao homólogo do FC Porto Xavi Malián pela grande exibição na vitória do FC Portofrente ao Sporting nas meias-finais da Elite Cup. O guardião dos leões lamentou a falta de eficácia da sua equipa."Vínhamos com o objectivo de ganhar a competição. Fizemos um grande jogo frente a uma equipa que no ano passado dominou o hóquei nacional. Tivemos oportunidade para passar para a frente, mas não conseguimos materializar as oportunidades em golo. Parabéns ao Malián pela grande exibição."O experiente guarda-redes de 33 anos falou ainda da chegada de Alejandro Domínguez ao banco do Sporting, depois de vários anos com Paulo Freitas ao leme da equipa."A adaptação está a correr bem. Dominámos grande parte do jogo contra uma equipa habituada ao mesmo estilo de jogo há muitos anos. Isso é muito bom para uma equipa que tem apenas quatro semanas de trabalho."