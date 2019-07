Angola perde com Itália e falha quinto lugar no Mundial de hóquei

A seleção angolana de hóquei em patins falhou este sábado a conquista do quinto lugar do Mundial2019, em Vilanova, em Espanha, ao perder por 6-4 com a Itália, depois de ter estado a vencer por 4-2.A Itália chegou à vantagem por Giullio Cocco, aos 05 minutos, mas a seleção angolana deu a volta e assumiu a liderança por 3-1, com três golos de Humberto Mendes, entre os 10 e os 11, que fez justiça à sua alcunha de 'Big' (grande).O treinador Massimo Mariotti foi obrigado a pedir uma pausa no jogo para ordenar as ideias dos seus desorientados jogadores e a reação surgiu por Federico Ambrosio, que na próxima época reforça o Sporting, reduziu para 3-2, aos 15 minutos.Aos 18 minutos, o capitão angolano André Centeno viu o cartão azul, mas Federico Ambrosio não conseguiu concretizar o livre direto, e no minuto seguinte foi a vez de Martin Payero desperdiçar uma grande penalidade para aumentar a vantagem.O jogo estava bom, com sucessivas oportunidades de perigo, até que a dois minutos do intervalo, a seleção de Angola, orientada pelo português Fernando Falé, elevou a vantagem para 4-2, por João Pinto, na conversão de uma grande penalidade.Na segunda parte, depois de Humberto 'Big' Mendes voltar a ameaçar a baliza defendida por Leonardo Barozzi, com um livre direto, foi a vez da seleção italiana 'abrir o livro' com quatro golos, que inverteram o resultado e garantiram o quinto lugar.Domenico Illuzzi, aos 33 minutos, o portista Giulio Cocco, aos 38 e 48, o último dos quais de livre direto, e Davide Gavioli, aos 40, foram os responsáveis pela reviravolta no marcador.Depois de quinta classificada na última edição, a Angola caiu para o sexto lugar da tabela final do Mundial2019, descendo um, tal como a Itália, que foi 4.ª em Nanjing e agora foi 5.ª em Espanha.Ao intervalo: 4-2.Marcadores:0-1, Giulio Cocco, 05 minutos.1-1, Humberto 'Big' Mendes, 10.2-1, Humberto 'Big' Mendes, 10.3-1, Humberto 'Big' Mendes, 11.3-2, Federico Ambrosio, 15.4-2, João Pinto, 23 (grande penalidade).4-3, Domenico Illuzzi, 33.4-4, Giulio Cocco, 38.4-5, Davide Gavioli, 40.4-6, Giulio Cocco, 48 (livre direto).Francisco Veludo, André Centeno, Anderson Silva, Humberto 'Big' Mendes e João Pinto. Jogaram ainda Martin Payero, Josemar Tavares e Adilson Diogo.Treinador: Fernando Falé.Leonardo Barozzi, Federico Ambrosio, Giulio Cocco, Domenico Illuzzi e Alessandro Verona. Jogaram ainda Andrea Malagoli, Elia Cinquini, David Banini e Davide Gavioli.Treinador: Massimo Mariotti.Ação disciplinar: cartão azul para André Centeno (18).Assistência: cerca de 200 espectadores.