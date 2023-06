Hélder Nunes e João Rodrigues sagram-se campeões espanhóis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona conquistou o 33.º título espanhol, depois de ter vencido esta quinta-feira o terceiro jogo da final frente ao Liceo, na Corunha, por 6-3.A equipa de Hélder Nunes – na próxima época regressa ao FC Porto – e João Rodrigues (2 golos) – voltará ao Benfica em 2024 – juntam assim o campeonato à Supertaça e à Taça do Rei.Do lado do Liceo, Bruno Di Benedetto, irmão de Carlo ( FC Porto) e Roberto (Benfica), destacou-se com três golos: na próxima temporada jogará em Portugal, na Oliveirense.