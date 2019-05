Barcelona lembra conquista de Lisboa

Ramon Pons era o guarda-redes do Barcelona, quando a equipa conquistou o primeiro título europeu. Foi em 1973... em Lisboa, cidade que recebe este ano a final four. Há 46 anos, a equipa catalã derrotou o Benfica, numa final decidida em duas mãos, com 5-3 em Barcelona e 7-7 na Luz.

E na Luz jogou João Rodrigues, agora uma das estrelas do Barcelona, a quem Pons deu a conhecer as glórias do passado, retratadas em livro, que será apresentado no próximo dia 15, em Barcelona. Veremos se contemplará mais um troféu de campeão europeu...

A equipa catalã é a recordista de títulos europeus, com 22, surgindo o segundo clube mais laureado, o Reus, também de Espanha, bem distante, com oito.

Recorde-se que na final four do próximo fim de semana, no Pavilhão João Rocha, o Barcelona vai defrontar o FC Porto (12h00) nas meias-finais, sendo que a outra, às 18h00, é um confronto entre os rivais de Lisboa, Sporting e Benfica. Os leões já foram campeões europeus uma vez, as águias duas.