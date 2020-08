Barcelos aponta ao título nacional de hóquei em patins

O Barcelos apresentou ontem a equipa com que vai atacar a época 2020/2021. Com oito caras novas, o técnico Rui Neto mostrou ambição.





“O nosso principal objetivo é transformar os quatro crónicos candidatos ao título [FC Porto, Benfica, Sporting e UD Oliveirense] em cinco. Obviamente, isto pressupõe que em cada jogo entremos com tudo.”O plantel é formado pelos guarda-redes Conti Acevedo (ex-HC Braga), Bautista Acevedo (ex-Concepción ) e Joka. Os defesa são Tomás Pereira (ex-Riba d’Ave), Zé Pedro e Luís Querido. No ataque, Rui Neto vai contar com Dario Gimenez (ex-Valdagno), Joca Guimarães (ex-HC Braga), Nicolás Gutiérrez (ex-Unión Estudantil), Miguel Rocha, Rafa Lourenço (ex-Paço d’Arcos) e com o ‘veterano’ Reinaldo Ventura (ex-Trissino).