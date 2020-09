Beatriz Figueiredo reforça Benfica

O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Beatriz Figueiredo para a equipa de hóquei em patins feminino. A internacional portuguesa chega proveniente da Académica, para integrar o plantel às ordens de Paulo Almeida.





"É com grande entusiasmo que embarco neste projeto e vejo a grandiosidade do clube. Estou muito feliz. Foi tudo repentino, um pouco inesperado, tive de me adaptar rápido, mas estou muito contente que tenha acontecido", disse a hoquista citada no site dos encarnados, mostrando-se empenhada em crescer enquanto praticante da modalidade ao serviço das águias."Venho com vontade de evoluir ao máximo com as condições que o Benfica proporciona e com as colegas de equipa de alto nível que vou ter. Sei bem como elas são, pois já joguei com elas, por isso vai ser uma aprendizagem enorme. O Benfica é conhecido por ganhar títulos, e é isso que quero", referiu, aproveitando para se descrever enquanto jogadora."Sou uma jogadora dedicada, que apoia sempre as colegas, que joga muito em equipa e que dá tudo em campo. Já joguei mais à defesa no início da minha carreira, nos últimos anos tenho estado mais avançada. Estou bem ambientada com as duas posições, jogarei onde o treinador decidir que é o melhor para ajudar a equipa", concluiu.