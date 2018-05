O Benfica sagrou-se esta terça-feira hexacampeão nacional de hóquei em patins feminino, graças a um triunfo por 4-1 sobre o Campo de Ourique, na 11.ª jornada da fase final do campeonato. Rita Lopes (2), Inês Vieira e Marlene Sousa marcaram para as águias, tendo Sara Fernandes feito o único tento da formação visitante.As águias têm de momento 33 pontos, fruto de onze triunfos nesta fase final, mais 12 do que Carvalhos, isto quando faltam disputar apenas três encontros até ao final desta ronda decisiva do campeonato.