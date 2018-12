Benfica anuncia novo treinador da equipa de hóquei em patins

Alejandro Domínguez, de 47 anos, é o novo treinador da equipa masculina de hóquei em patins co Benfica. O contrato é válido por três anos e meio, anunciou o Benfica. O clube da Luz revelou que chegou a acordo com a Federação Espanhola de Patinagem para que o argentino continue a ser selecionador de Espanha até ao Mundial de 2019."É um passo em frente na minha carreira desportiva. É um desafio enorme porque é um clube fantástico, muito importante, com uma tradição muito grande. Agradeço a confiança que o clube deposita em mim para um projeto desta envergadura, é um grande desafio profissional e espero estar à altura, de forma a cumprir as expectativas, tanto do clube como dos seus adeptos", disse o novo treinador ao site oficial do clube da Luz.Alejandro Domínguez tem como principais conquistas um Mundial (2017), um Campeonato da Europa (2018) e uma Taça Latina (2018) pela seleção masculina de Espanha. Antes disso venceu o Europeu (2015) e o Campeonato do Mundo (2016) à frente dos destinos da equipa feminina espanhola. Em 2017 foi eleito melhor treinador do mundo.