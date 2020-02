Benfica apurado para os quartos-de-final da Liga Europeia

O Benfica tinha dado um passo importante rumo aos quartos-de-final, ao bater, sábado, os alemães do Herringen, mas precisava do desfecho do outro encontro do Grupo C para saber se tinha de esperar pela última jornada para confirmar o apuramento. O que não será preciso.





O Barcelona, que já estava qualificado, não facilitou diante do Sarzana, vencendo este domingo os italianos por 7-1, pelo que são os encarnados a acompanharem os catalães na fase seguinte, onde ja estão também a Oliveirense e o FC Porto, enquanto o Sporting, detentor do título, fica pelo caminho.