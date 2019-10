Benfica arranca o campeonato com triunfo caseiro

O Benfica começou o campeonato de hóquei em patins com o pé direito, ao vencer em casa a AD Sanjoanense por 3-0. Perante uma equipa que subiu esta temporada à principal divisão, as águias justificaram o favoritismo e logo no primeiro minuto de jogo já estavam na frente, graças a um golo de Diogo Rafael. Jordi Adroher (20') e Lucas Ordoñez (42') construíram o resto do resultado.





Este encontro fechou a 1.ª ronda, onde Sporting, OC Barcelos, Valongo, Oliveirense e HC Braga também somaram vitórias.