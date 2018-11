Benfica atento aos pormenores

O Pavilhão Fidelidade é palco no sábado de mais um grande clássico dos pavilhões. Depois do basquetebol (15h00), é a vez de o Benfica receber o FC Porto no grande jogo da 4ª jornada do Nacional da 1ª Divisão. E é precisamente a liderança da prova que está em discussão. Os dragões comandam com mais dois pontos do que o Benfica e, em caso de triunfo, as águias ultrapassam o seu rival do Norte.

O técnico Pedro Nunes espera um encontro que será decidido nos detalhes. "Vai ser um jogo equilibrado, disputado, em que os pormenores e detalhes serão determinantes. As estratégias são muito semelhantes, mas acredito que a tática seja diferente, porque o modelo e ideia de jogo das duas equipas são ligeiramente diferentes", disse ontem o treinador do Benfica, que estava acompanhado pelo guarda-redes Pedro Henriques. "Todos nós queremos jogos desta importância. Queremos disputá-los e vencê-los, mas é um adversário que respeitamos", confessou Pedro Henriques.

Europeu feminino

O título europeu feminino decide-se hoje, na Mealhada, entre Portugal e Espanha, com a realização do que falta jogar (1.45 m) da final, suspensa a 13 de outubro devido à tempestade ‘Leslie’, quando a Espanha vencia por 3-2.