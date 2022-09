Benfica atira-se à "péssima arbitragem" do jogo com o FC Porto: «Final inquinada»

O Benfica deixou esta segunda-feira duras críticas à arbitragem da final da Elite Cup, onde os encarnados foram derrotados pelo FC Porto, por 4-1. Na newsletter diária, intitulada "arbitragem inquinada", o clube da Luz diz mesmo que "a estreia do sistema de revisão de vídeo" (...) "agravou os recorrentes maus serviços prestados à modalidade"."O jogo derradeiro da Elite Cup, de hóquei em patins, ficou marcado por uma péssima arbitragem que nem a estreia do sistema de revisão de vídeo evitou. Pior: agravou os recorrentes maus serviços prestados à modalidade", começam por explicar os encarnados.E prosseguem: "O Sport Lisboa e Benfica lamenta que a arbitragem da final da Elite Cup 2022 não tenha estado à altura dos acontecimentos neste último domingo. Na estreia do sistema de revisão de vídeo (SRV), os árbitros Pedro Figueiredo e Rui Leitão reverteram decisões de forma inaceitável, aplicando ainda uma diferença de critérios abismal entre as duas equipas.O Sport Lisboa e Benfica regista que o árbitro Pedro Figueiredo tem sido nomeado consecutivamente pelo Conselho de Arbitragem da Federação de Patinagem de Portugal (FPP) para os jogos entre o SL Benfica e o FC Porto, verificando-se sempre vários lances por jogo em que o adversário é beneficiado.Depois de quatro jogos consecutivos frente à nossa equipa em 2021/22, eis que o Conselho de Arbitragem da FPP conseguiu surpreender e repetir a nomeação para a final, isto quando Pedro Figueiredo já tinha estado nos outros dois jogos do FC Porto na edição deste ano da Elite Cup.Havia esperança renovada ao começar uma nova época desportiva, mas a verdade é que os sinais não são nada positivos após a primeira prova oficial. Todos trabalhamos diariamente no Clube para melhorar as nossas performances, mas isso não parece ser acompanhado pelos restantes agentes da modalidade."