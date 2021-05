Benfica avança para as meias-finais do playoff do campeonato

O Benfica venceu esta quarta-feira a Oliveirense, por 7-3, e segue em frente para as meias-finais do playoff do campeonato nacional.





No terceiro e decisivo jogo da eliminatória, as águias foram para o intervalo empatadas (2-2), confirmando o triunfo na segunda parte.Nas meias-finais, o Benfica vai medir forças com o FC Porto. Na outra eliminatória, Sporting e OC Barcelos disputam o lugar na decisão do playoff.(em atualização)