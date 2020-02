Benfica bate Física na Luz

O Benfica bateu este sábado o Física por 7-3, em encontro a contar para a 15.ª jornada do campeonato nacional.





Com dois golos cada, Valter Neves e Diogo Rafael estiveram em evidência na Luz. Carlos Nicolía, Lucas Ordóñez e Jordi Adroher apontaram os restantes golos encarnados. Do lado do Física, Fábio Cambão, João Lima e André Gaspar fizeram os golos. Ao intervalo, o Benfica vencia por 4-3.O Benfica está na liderança com 37 pontos, com mais três do que o Sporting, que só joga no domingo no terreno da Oliveirense.