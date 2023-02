Benfica bate HC Braga na Luz

O Benfica venceu este sábado o HC Braga por 5-1, na 16.ª jornada do campeonato nacional.No Pavilhão Fidelidade, na Luz, as águias marcaram por Roberto Di Benedetto, Nil Roca, Diogo Rafael, Carlos Nicolía e Pablo Álvarez. A 42 segundos do final, Vítor Pinto fez o golo d de honra dos bracarenses.Com este triunfo, o Benfica segue na liderança, agora com 42 pontos, mais quatro que o Sporting (2.º) e FC Porto (3.º).