Benfica bate Murches e regressa às vitórias no campeonato

O Benfica regressou às vitórias no campeonato ao bater o Murches por 4-2, num jogo muito complicado para os campeões nacionais.Depois da derrota (2-3) frente ao Sporting na jornada passada, os encarnados entraram mais fortes na Luz, marcando aos seis minutos em jogada individual de Roberto Di Benedetto. A resposta do Murches foi ainda melhor. A equipa orientada por Caleta reduziu pouco depois por Gonçalo Nunes (o melhor em campo pela equipa do concelho de Cascais) e operou a reviravolta no marcador através do capitão João Maló.Numa altura em que o Murches jogava em inferioridade numérica, Carlos Nicolía fez o primeiro da conta pessoal antes do intervalo.Na 2ª parte ficou mais evidente a superioridade do Benfica e o desgaste físico do Murches. Lucas Ordoñez e novamente Nicolía fizeram os golos do triunfo. Ao fim de cinco jornadas, os encarnados subiram provisoriamente ao 4º lugar com dez pontos, menos dois que o trio de líderes formado por Sp. Tomar, Oliveirense e Sporting, emblemas que somam menos um jogo.