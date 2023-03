Benfica bate Oliveirense e está na Final Eight da Champions

O Benfica juntou-se a OC Barcelos e FC Porto entre as equipas portuguesas vitoriosas na quarta jornada da Liga dos Campeões.Em jogo do Grupo A, as águias bateram na Luz a Oliveirense por 4-2, vitória essa que selou o apuramento para a Final Eight da prova, juntando-se o clube da Luz a Barcelona entre as formações que já selaram o apuramento.Esta foi a quinta vez que o Benfica derrotou a Oliveirense esta época, em outros tantos jogos, sendo o segundo triunfo na Liga dos Campeões.