Benfica bate Oliveirense e defronta FC Porto na final da Elite Cup

O Benfica vai encontrar o FC Porto na final da Elite Cup, depois de bater nas meias-finais a Oliveirense por 6-4 com golos de Pablo Álvarez (3), Carlos Nicolía, Pol Manrubia e Roberto Di Benedetto

O jogo nem começou da melhor forma para a formação de Nuno Resende, com Lucas Martínez e Jorge Silva a colocarem a equipa de Paulo Pereira em vantagem. Valeu a reação da formação do Benfica e as boas exibições de Álvarez e Nicolía. Os encarnados viraram o resultado para 4-2 ainda antes do intervalo.

Na 2ª parte, a Oliveirense bem tentou chegar ao empate, mas em vão. Tomás Pereira fez o 4-3, Manrubia o 5-3, Tomás Pereira rematou forte para o 5-4, mas Pablo Álvarez completou o hat trick com que se fechou o resultado.