Benfica bate Oliveirense e marca encontro com o FC Porto na final da Taça de Portugal

O Benfica derrotou esta noite a Oliveirense por 3-1 e apurou-se para a final da Taça de Portugal, onde vai ter como opositor o FC Porto, que antes tinha eliminado o OC Barcelos.Só nos últimos dez minutos do encontro da segunda meia-final é que o resultado ficou mais esclarecedor, já que até aí valia o golo isolado de Lucas Ordonez, marcado ainda não decorriam dois minutos de jogo.A seis minutos do final da partida, a Oliveirense chega ao empate por Lucas Martinez, para logo depois o Benfica dilatar o marcador, primeiro por Carlos Nicolía e depois por Ordonez, a bisar.A final entre FC Porto e Benfica tem lugar este domingo, às 17h00, no Multiusos de Paredes, onde já decorreram as duas meias-finais.