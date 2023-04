Benfica bate Parede e confirma 1.º lugar da fase regular

Na 25.ª e penúltima jornada da fase regular do campeonato nacional, o Benfica venceu esta sexta-feira no terreno do já despromovido Parede, por 8-2, e confirmou o primeiro lugar.O Parede até foi a primeira equipa a marcar, mas ao intervalo já perdia por 3-1. O fosso entre as equipas acentuou-se no segundo tempo, com três jogadores das águias a terminarem com um hat trick: Lucas Ordoñez e Pablo Àlvarez. Diogo Rafael e Edu Lamas completaram a lista de marcadores da equipa comandada por Nuno Resende. Pelo Parede bisou Federico Balmaceda.Com 66 pontos, o Benfica lidera à frente de Sporting (58), que entra em ação no sábado frente ao Murces. O OC Barcelos (55) recebe o Famalicense, enquanto o FC Porto (51) defronta o Paço de Arcos.O Riba d'Ave-Valongo, este sábado às 18h30, será transmitido no site de