Benfica bate Sporting e conquista Supertaça feminina em Vila Franca de Xira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Esta é a nona Supertaça conquistada pelo Benfica no setor feminino. As águias ganham consecutivamente a prova desde 2013.

O Benfica levou a melhor na primeira competição oficial feminina da temporada de hóquei em patins. No Pavilhão José Mário Cerejo, em Vila Franca de Xira, as águias triunfaram em jogo único perante o Sporting, por claros 6-2. Ao intervalo, o clube da Luz já levava a melhor mas por um escasso 2-1.Os golos da formação de Paulo Almeida ficaram a cargo de Marlene Sousa (2), Maria Sofia Silva (2) e Cata Flores (2). As leoas marcaram por Margarida Florêncio e Inês Florêncio.