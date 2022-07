Benfica bate Sporting e conquista Taça de Portugal feminina

O Benfica confirmou o favoritismo e conquistou este domingo a Taça de Portugal feminina, ao derrotar o Sporting na final por 3-1, no Seixal. As águias mantêm a hegemonia nacional, tratando-se da oitava Taça de Portugal consecutiva (vencem desde 2013/14).No Pavilhão Municipal Leonel Fernandes, o Benfica inaugurou o marcador por Catalina Flores, com Inês Vieira a empatar para o Sporting. Antes do intervalo, Maria Silva voltou a colocar as encarnadas na frente. Na segunda parte, Marlene Sousa estabeleceu o resultado final.O Benfica completa assim o 'triplete' desta época, juntando a Taça de Portugal ao Campeonato e Supertaça.