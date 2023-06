Benfica bate Turquel e está na final da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins

O Benfica venceu hoje o Turquel por 3-1, nas meias-finais da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins, repetindo o triunfo da 'negra' do hexacampeonato encarnado (4-1), e tentará, no domingo, a conquista da 'dobradinha'.

O Benfica conquistou o direito de disputar a final que lhe pode dar o nono título consecutivo na competição, com os tentos do conjunto orientado por Paulo Almeida a serem apontados através do 'bis' de Marlene Sousa (sete e 34 minutos) e de Marta Severino (17). O conjunto da associação de Leiria reduziu por intermédio de Marta Vieira (43).

Depois de terem conquistado o hexacampeonato nacional frente ao mesmo Turquel, as 'águias' partiram para a 'final four' da Taça de Portugal à procura do nono título consecutivo e de confirmar o estatuto de favoritas para, mais uma vez, reforçarem o estatuto hegemónico que possuem na modalidade em Portugal.

O Turquel apresentava-se como a formação, no plano teórico, com mais capacidade para impedir a revalidação benfiquista do troféu e o jogo possuía contornos de final antecipada para os poucos adeptos presentes no Pavilhão Municipal Nortecoop, na Maia.

As jogadoras 'encarnadas' entraram de forma mais agressiva na partida, que se revelou bastante aberta na sua fase inicial, com oportunidades de parte a parte, mas a falta para cartão azul de Rita Lopes sobre Marlene Sousa acabou por desbloquear a até então ineficácia benfiquista na finalização.

A número dois do Benfica não desperdiçou no duelo com Cláudia Vicente e enganou a guardiã turquelense com uma simulação no lance livre para inaugurar o marcador, aos sete minutos.

A partir daí, o atual detentor do título cortou o ritmo do jogo, estendendo o tempo dos ataques, perante uma equipa do Turquel inevitavelmente mais defensiva.

Numa altura em que o Turquel ia crescendo, com alguns remates a dar trabalho a Maria Vieira, o Benfica acabou por chegar ao segundo golo pelo 'stick' de Inês Severino (17 minutos), que, no interior da área, desviou de forma eficaz a bola colocada por Raquel Santos.

Sem nunca se resignarem, as vice-campeãs nacionais conquistaram uma grande penalidade, quando faltavam seis minutos para o fim do primeiro tempo, mas Rute Costa não acertou na baliza, falhando dessa forma uma oportunidade soberana para encurtar distâncias.

A equipa lisboeta foi controlando as incidências do jogo na segunda parte, apesar de conceder algumas oportunidades de golo ao adversário, mas chegou com alguma naturalidade ao terceiro, novamente por Marlene Sousa, aos 34, numa jogada de contra-ataque rápido, concluído da melhor forma pela capitã.

Até final houve ainda tempo para o golo de honra do Turquel, aos 43, por Marta Vieira, que, após um roubo de bola a meio-campo, conduziu uma jogada individual e, rodeada pela defensiva do Benfica, arranjou espaço para fazer o 3-1 final.

De forma confortável, o Benfica assegurou a passagem à final da competição, que se disputa pelas 12:00 de domingo, enquanto espera o vencedor da segunda meia-final, que opõe a Académica ao Académico da Feira, em encontro marcado para hoje, às 15:00.



Jogo realizado no Pavilhão Municipal Nortecoop, na Maia.

Turquel-Benfica, 1-3

Ao intervalo: 0-2.

Marcadoras:

0-1, Marlene Sousa, 07 minutos.

0-2, Marta Severino, 17.

0-3, Marlene Sousa, 34.

1-3, Marta Vieira, 43.

Sob a arbitragem de Pedro Silva, Pedro Miguel Sousa e Fábio Leitão, as equipas alinharam:

Turquel: Cláudia Vicente, Carolina Gonçalves, Rita Lopes, Leonor Coelho e Rute Lopes. Jogaram ainda: Marta Vieira e Isa Ricardo.

Treinador: Nélson Lourenço.

Benfica: Maria Vieira, Marlene Sousa, Beatriz Figueiredo, Maria Sofia Silva e Raquel Santos. Jogaram ainda: Catalina Flores, Macarena Ramos e Inês Severino.

Treinador: Paulo Almeida.

Assistência: Cerca de 300 espectadores.