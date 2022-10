Manrubia cedido ao Liceo: «No Benfica não há tempo para a adaptação»

Pol Manrubia volta ao país-natal apenas um ano depois de ter ingressado no Benfica. O hoquista espanhol foi cedido pelas águias aos Liceo onde irá alinhar em 2022/23 por empréstimo."Em grandes clubes como este e como o Benfica, não há tempo para a adaptação e tenho de ser eu a adaptar-me ao sistema, mas o Juan [Copa] está a dar-me muita liberdade para o fazer com calma", garantiu Manrubia, de apenas 22 anos, apontando ao técnico da formação da Corunha na apresentação pelo novo emblema.Manrubia frisou, esta sexta-feira na apresentação, que esteve em contacto com o treinador e foi o um facto determinante para deixar a Luz e rumar à Corunha. "Achei que era o melhor momento e o melhor lugar para vir para continuar a crescer", reiterou o ex-jogador do Noia, Voltregà e Vic.