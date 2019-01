Benfica com visita complicada

Depois de cumprir o seu compromisso europeu no sábado – empate em casa com o Noia (4-4), o Benfica regressa hoje ao campeonato, com uma difícil deslocação a Paço de Arcos. A equipa agora orientada por Alejandro Domínguez visita o terreno da formação que na jornada anterior surpreendeu o campeão Sporting em pleno pavilhão João Rocha: derrotou os leões por 7-5.

"É um jogo difícil contra uma equipa motivada. O Paço de Arcos tem uma equipa jovem, irreverente, que marca muito bem as bolas paradas. Têm conseguido aproveitar a pressão dos jogos grandes para fazer bons resultados, mas nós já os estudámos e sabemos o que temos de fazer para conseguir os três pontos e continuar na luta", afirmou o benfiquista Miguel Rocha.

Com 12 jogos, as águias têm 27 pontos e seguem no 4º posto. Quanto à líder Oliveirense defronta amanhã o Oeiras.