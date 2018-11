Benfica com vitória suada diante do Marinhense

O Benfica voltou às vitórias para o campeonato de hóquei em patins na receção ao Marinhense (4-2), na sexta jornada da competição.Os encarnados entraram melhor na partida e marcaram por intermédio de Jordi Adroher (7') e Carlos Nicolía (12'). Na segunda parte, o emblema da capital vidreira empatou através de um bis do internacional chileno Nico Carmona (31' e 37'). O Benfica conseguiu responder e Diogo Rafael, com um remate do meio da rua, devolveu a vantagem aos encarnados a 10 minutos do fim. Aos 47', Valter Neves finalizou um rápido contra-ataque e fechou o resultado.Com esta vitória, o Benfica subiu ao 3.º lugar com 13 pontos, menos um do que os líderes OC Barcelos e Sporting.