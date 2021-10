Benfica conquista a Supertaça feminina de hóquei patins com Rui Costa na bancada

O Benfica venceu o CACO, por 3-1, e conquistou, este sábado, a Supertaça feminina de hóquei patins, num encontro que contou com a presença do recém-eleito presidente, Rui Costa.





As águias inauguraram o marcador aos dois minutos através de Marlene, contudo a partida foi empatada para o intervalo com Sara Fernandes a fazer mexer o marcador para a equipa de Campo de Ourique. Na segunda parte da partida, Maria Sofia (43’) e Cata Flores (48’) ditaram a vitória das encarnadas.Com este resultado, alcançado no Pavilhão de Alverca, o Benfica conquistou a oitava Supertaça consecutiva do clube.