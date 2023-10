Benfica conquista primeira vitória no campeonato

Depois do empate (2-2) diante do HC Braga na 1ª jornada do campeonato nacional, o Benfica conquistou este domingo na Luz a vitória na 2ª ronda, ao bater o Valongo por 7-3.As águias chegaram ao intervalo já a vencer por 4-0, fizeram depois o 6-1, permitindo depois à formação agora treinada por Renato Garrido esboçar uma reação até aos 6-3, para depois o Benfica fazer o 7-3 final.Gonçalo Pinto marcou dois golos na goleada dos campeões nacionais, com Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Nil Roca, Pol Manrubia e Roberto di Benedetto também a marcarem. Do lado do Valongo, marcaram João Lima, Carlos Ramos e João Almeida.Ao fim de duas jornada, o FC Porto comanda com seis pontos, os mesmo que tem Sp. Tomar, Sporting e Oliveirense. Segue-se o Benfica com quatro.