Benfica contrata jovem promessa espanhola para reforçar equipa heptacampeã

O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Marta Piquero, jovem espanhola, de 20 anos, que vai reforçar a equipa heptacampeã nacional em 2019/20. Chega do Gijón HC.





"Fui convencida pelo grande clube que o Benfica é, um clube que dá todas as condições aos seus atletas e que tem muita vontade de formar boas equipas. É um clube onde qualquer jogadora se sentirá mais profissional", disse a hoquista, em declarações ao site dos encarnados.Piquero soma dois Campeonatos do Mundo pela seleção espanhola, dois Campeonatos espanhóis, duas Taças da Rainha e uma Liga Europeia, conquistada na Luz, numa final disputada diante do Benfica ao serviço do Gijón HC.