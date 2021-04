Benfica derrota Barcelos em casa e 'coloca' Sporting no segundo lugar

No fecho da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, FC Porto, Sporting e Benfica conseguiram triunfar nos respetivos encontros, conseguindo finalizar esta ronda de grupos no primeiro, segundo e quarto postos, respetivamente.





No jogo grande da jornada, o Benfica teve de suar para levar de vencido o OC Barcelos, vencendo por 5-4 graças a um incrível último minuto. A perder por 3-2 aos 47', as águias conseguiram o empate, sofreram novo golo, mas no espaço de poucos segundos deram a reviravolta definitiva ao texto, para fechar com o tal 5-4.Um resultado que acabou por deixar a sorrir... o Sporting. É que os leões estavam dependentes de um deslize dos minhotos na Luz e acabaram mesmo por subir ao segundo posto, conjugando também o seu triunfo por 10-6 sobre a Sanjoanense.Quanto ao FC Porto, a única equipa que entrava tranquila, já que tinha seguro o seu primeiro posto, venceu por 5-2 na visita à Oliveirense, a equipa que fecha a fase regular no quinto lugar e com quem o Benfica irá discutir os quartos-de-final do playoff.FC Porto- Juv. VianaSporting-AD ValongoOC Barcelos-Sp. TomarBenfica-UD Oliveirense