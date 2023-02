Benfica derrota Famalicão e cimenta liderança do campeonato

O Benfica derrotou este domingo o Famalicense por 6-4, em jogo da jornada 19 do Campeonato Placard, e cimentou a liderança da prova, agora com 51 pontos, mais 7 do que o segundo colocado, que é agora o OC Barcelos, 9 do que o Sporting e 11 do que o FC Porto, terceiros e quartos colocados, respetivamente.Esta tarde, em Vila Nova de Famalicão, os encarnados confirmaram o favoritismo e venceram com quatro golos de Lucas Ordóñez e um de Pablo Álvarez e Diogo Rafael. Pelos de Famalicão marcaram Juan Garcia por três vezes e Rafael Almeida por uma.