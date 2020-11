Benfica derrota HC Tigres na Luz

O Benfica venceu o HC Tigres esta quarta-feira por 5-1, no Pavilhão da Luz, em jogo da sexta jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.





Ao intervalo, as águias já venciam por 3-1, aumentando a diferença no segundo tempo. Lucas Ordoñez esteve em evidência ao assinar um hat trick, sendo que Valter Neves e Edu Lamas também marcaram pelas águias. O golo dos visitantes foi apontado por Maló João.Os encarnados somam 13 pontos, enquanto o HC Tigres tem apenas quatro.