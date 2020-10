Benfica derrota Juventude de Viana

O Benfica venceu na casa da Juventude de Viana por 7-4, na segunda jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.





A partida nem sempre esteve sob o controlo das águias e ao intervalo a partida estava empatada a dois golos. Gustavo Lima (2') e Xico Silva (20') marcaram para os vianenses. Já Diogo Rafael (7') e Edu Lamas (14') faturaram para os visitantes.No segundo tempo, o Benfica entrou bem e marcou por Lucas Ordoñez (29') e Vieirinha (31') com Herman a reduzir (39'). No entanto, as águias aceleraram com um tento de Nicolia (42') antes de Ordoñez (45') e Vieirinha (48') voltarem a marcar. Pedro Batista reduziu para o resultado final a poucos segundos do fim.