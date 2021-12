O Benfica derrotou esta noite, na Luz, o Marinhense, por 3-1, em jogo em atraso da 10.ª jornada do campeonato nacional.A equipa encarnada chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Edu Lamas e Carlos Nicolía. No reatar da partida, elevou a vantagem para 3-0, com bis de Nicolía, na conversão de um penálti. O golo do Marinhense surgiu 15 minutos depois por Tomas Korosec, fixando o resultado final.O Benfica registou a nona vitória em 13 jogos, mantendo o quinto lugar na tabela, com 27 pontos, liderando o campeonato o FC Porto com 34.Já o Marinhense é décimo classificado, com 10 pontos.