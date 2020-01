Benfica derrota Sanjoanense

O Benfica derrotou a Sanjoanense por 5-3 em jogo da 14.ª jornada e que abriu a segunda volta do campeonato nacional.





Os golos dos encarnados foram apontados por Carlos Nicolía, Jordi Adroher (2), Diogo Rafael e Lucas Ordoñez. Do lado da equipa da casa, Pedro Cerqueira bisou e João Lima fez o outro golo.Depois da derrota frente ao líder OC Barcelos, as águias somam agora 34 pontos e ficam à espera do que o líder do campeonato fará nesta jornada.