Benfica derrotado em Valongo

O Benfica foi este sábado derrotado em Valongo, por 5-3, na 3.ª jornada do campeonato.





As águias colocaram-se na frente do marcador por Carlos Nicolía, com a equipa da equipa da casa a chegar ao empate ainda no primeiro tempo, por Facundo Bridge. No segundo tempo, Gonçalo Pinto meteu o Benfica em vantagem, mas Facundo Bridge voltou a marcar para o 2-2. Ruben Pereira colocaria depois a equipa da casa na frente (3-2) mas Gonçalo Pinto bisou e meteu tudo empatado de novo (3-3). Mas Facundo Bridge e Francisco Silva marcariam até ao fim e deram a vitória importante ao Valongo, para delírio dos muitos adeptos nas bancadas.