Benfica derrotado nos quartos-de-final da Liga Europeia feminina

O Benfica foi esta quinta-feira afastado da Liga Europeia de hóquei em patins feminino, ao perder nos quartos-de-final com as espanholas do Voltregà, por 3-2.





Jogo 1:, Esp - Campo de Ourique, Por, 7-2.Jogo 2: Cerdanyola, Esp -, Esp, 4-4 (4-7 ap)Jogo 3: Benfica, Por -, Esp, 2-3Jogo 4: Stuart Massamá, Por - Palau i Plegamans, Esp, 19:00.(em atualização)