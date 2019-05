Benfica derrotado pelo penúltimo na Luz

Enorme surpresa no campeonato nacional de hóquei em patins, com o penúltimo colocado AD Oeiras a vencer por inesperados 8-5 na visita ao reduto do Benfica, em duelo atrasado da jornada 24 da prova. Numa noite marcada pelo título conquistado pelo FC Porto, os encarnados tiverma uma prestação para esquecer, especialmente na segunda metade, fase do encontro na qual sofreram seis golos (a intervalo venciam por 4-1).





No que a marcadores diz respeito, Joka (16', 34' e 39'), Miguel Sardinha (19'), Diogo Neves (32' e 33'), Diogo Alves (47') e Ezequiel Mena (48') marcaram para os da Linha, ao passo que Jordi Adroher (2'), Vieirinha (3'), Miguel Rocha (11'), Valter Neves (19') e Carlos Nicolia (32') fizeram os tentos das águias, que com este resultado sofreram a terceira derrota caseira da temporada.