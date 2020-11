Benfica desperdiça vantagem de quatro golos frente à Sanjoanense

Em partida a contar para a 6.ª jornada do campeonato nacional, o Benfica sofreu esta quarta-feira um inesperado empate no terreno da AD Sanjoanense (4-4), numa partida em que esteve a vencer por 4-0 na primeira parte.





Num duelo em que os encarnados entraram fortes, chegaram à tal vantagem de quatro golos (4-0) e foram para o intervalo na frente por 4-1.Na segunda parte houve uma grande reação do conjunto da casa, que culminou no golo do empate (4-4) a cerca de 15 segundos do final do encontro.Os golos das águias foram da autoria de Valter Neves, Carlos Nicolía, Lucas Ordóñez e Diogo Rafael. Do lado da equipa da casa, os golos foram de Pedro Cerqueira (2), Hugo Santos e João Lima.