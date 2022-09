Benfica e CACO na final da Elite Cup feminina

Benfica e CA Campo Ourique (CACO) disputam hoje, em Tomar, a final da Elite Cup Feminina, que se disputa pela primeira vez para o género, depois de em masculinos a competição se ter realizado pela sexta vez, e com o título de 2022 a sorrir ao FC Porto.

Nas meias-finais, as águias, dominadoras do hóquei em patins feminino, derrotaram o CA Feira por 5-1. Para o treinador, o antigo internacional Paulo Almeida, os objetivos do Benfica estão definidos: "ganhar, seja em que competição for". Já sobre o jogo, o técnico referiu que a equipa "teve paciência para chegar ao primeiro golo, e depois do 3-1 o jogo acalmou um pouco".

Do lado do CA Feira, Franclim Silva lamenta o pouco tempo que teve de preparação. " Cheguei ao clube este ano, estou a tentar fazer coisas novas, temos só três semanas de preparação e nem sempre com o grupo completo".

Pouco depois, foi a vez de Sporting e CA Campo Ourique medirem forças. Um dérbi lisboeta, que sorriu à equipa do bairro, que chegou aos 4-1 nos primeiros 20 minutos de jogo. As leoas ainda reduziram para 4-3 antes do intervalo, e empataram (4-4), mas Beatriz Alves faria o tento da vitória do CACO.

"Para estarmos na final tivemos de lutar, suar. As coisas podiam-nos ter corrido melhor, mas fomos felizes. Amanhã temos outro jogo", frisou Nuno Brás, técnico da equipa finalista.

Já Ricardo Pereira, o novo treinador do Sporting, justificou a derrota com o facto de liderar "um projeto que agora se inicia, e em que temos mais de meia equipa nova. Temos todo um trabalho pela frente".